(Di giovedì 31 agosto 2023) 22 squadre sapranno, giovedì 31 agosto, se la stagione 2023/24 le vedrà protagoniste anche in Europa. In programma, infatti, c’è il ritorno deidiche vede impegnata anche una italiana. Si tratta della Fiorentina, inserita nel percorso principale e chiamata a ribaltare la sconfitta 1-0 maturata all’andata sul campo del Rapid Vienna. Sempre da questo percorso, usciranno altre 14 squadre: Fenerbache (5-1 al Twente), Maccabi Tel Aviv (4-1 al Celje) e Nordsjaelland (5-0 al Partizan Belgrado) hanno ipotecato la qualificazione, ma non dovranno abbassare la guardia. Più contenute, nella gara di andata, le vittorie interne di di Gent (2-0 all’APOEL), Genk (2-1 All’Adana Demirspor) e Lille (2-1 al Rijeka). Successo esterno, invece, per Besiktas (3-2 contro la Dinamo Kiev), Viktoria Plzen (2-1 ...

Ha curato gli arrangiamenti e diretto l'orchestra per 'pago io' con Fiorello (2001 e 2002). ... All'Aquila è apprezzato anche come direttore artistico delleedizioni della Perdonanza ...Ha curato gli arrangiamenti e diretto l'orchestra per 'pago io' con Fiorello (2001 e 2002). ... All'Aquila è apprezzato anche come direttore artistico delleedizioni della Perdonanza ...Chericeverà, a 90 anni, il . Occasione anche per presentare la sua ultima fatica. L'ordine ... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sullenews di moda, beauty e lifestyle.

Stasera le ultime qualificate alla Conference League: la situazione dei playoff e chi parte favorito OA Sport

Dalla Notte verde a Castiglione d'Otranto a Fiorella Mannoia, che dopo la Notte della Taranta torna in Puglia, precisamente a Monopoli. Anche oggi una ricca batteria di eventi e appuntamenti ...Il Baluba saluta tutti oggi con una festa di chiusura. Musica hip hop, reggaeton e urban con Gabriele Bellinati, Ciro Garofalo, David Miller e White Bread. Una stagione ricca di emozioni che si conclu ...