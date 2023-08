Startup | l’advisor Francesco Cracolici fonda il primo Club di Business Angel della Mongolia

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Ha 29 anni, nato e cresciuto a Palermo, gira il mondo da 10 anni impegnato nello sviluppo degli emerging market. Una storia davvero unica quella di, che ha cominciato a girare il mondo da giovanissimo e durante la sua permanenza in, proprio per scovare nuove possibilità d’investimento, si è reso conto che nel Paese mancava completamente un ecosistema per l’innovazione e le. "Eppure, la terra di Gengis Khan – spiega– è un luogo di grandi opportunità. Si prevede che la crescita economicasi espanderà al 5,4% nel 2023 rispetto alla crescita del 4,8% nel 2022, prima di salire al 6,1% nel 2024. Laè anche il secondo produttore mondiale di rame e ...

...di sviluppo del territorio che gli hanno subito conferito'... Il giovaneitaliano si è subito dato da fare coinvolgendo nel ... investire e aiutare lo sviluppo dilocali per far ......disponibili in base alle esigenze finanziarie specifiche per supportare lo sviluppo e'espansione delle singole". A proposito di Iniziativa Da oltre 40 anni Iniziativa è undi ......grazie a uno sviluppo tailor made di prodotti finanziari e'...DEL RIO AMMINISTRATORE Roberta Benedetti del Rio è Seniorper ...ha oltre 15 anni di competenza nel settore high - tech e...