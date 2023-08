Starfield | un viaggio infinito | tra pianeti da esplorare e battaglie spaziali | nel nuovo RPG di Bethesda

(Di giovedì 31 agosto 2023), l’ultima mastodontica fatica di, è finalmente pronta a far decollare migliaia di astronavi e lanciarle nell’esplorazione di altrettantie, dal canto nostro, dopo decine e decine di ore di prova nell’ultima settimana e mezza, sentiamo di aver visto ancora poco. La trama e le storie collateraliParlare della trama disenza cadere in spoiler è pressoché impossibile. Spieghiamoci: durante la nostra esperienza abbiamo ovviamente premuto l’acceleratore sulla questline principale per farci un’idea completa, ma anche lei ha premuto sull’acceleratore insieme a noi, inondandoci d’ informazioni fin dalle prime 7-8 ore. Per farla breve, il nostro avatar è un operatore di una ditta mineraria che, dopo il ritrovamento di uno strano artefatto e la violenta risonanza derivata dal contatto con esso, ...

Si potrebbe azzardare che il gioco tenta di ripercorrere, senza soluzione di continuità, ilda Asimov a Philip Dick , pro e contro beninteso. Da ognuna delle fonti citate,eredita ...Qui racconto com'è andata in una sorta di diario di. Non è una recensione, non già perché il tempo non fosse abbastanza, ma perchéè uno di quei pochi giochi che non hanno bisogno ...Ci sono molteplici fazioni nella galassia di, in equilibrio più o meno precario tra loro,... influenzano anche il livello di affinità con i compagni dia seconda della loro ...

