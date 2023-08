Per non dire di flora e fauna extra - terrestri , un elenco che solo labanca dati e il ... Questo è: fra i titoli più attesi nel 2023 dai videogiocatori di mezzo mondo, come ...Ci lanciamo poi nello spazio con larecensione di, ultima grande fatica di Bethesda, mentre l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni ci racconta di John Romero, papà di Doom e degli ...In questo articolo effettueremo una analisi tecnica di, il nuovo tripla A di Bethesda di cui potete leggere larecensione a questo link . In questa analisi tecnica approfondiremo come e quanti core del processore vengono usati, quanta RAM ...

Starfield, la nostra recensione del videogioco WIRED Italia

Dopo avervi proposto la nostra recensione di Starfield, vi mostriamo ora il nostro gameplay del gioco, sia su Xbox Series S che S. Il primo video, registrato su X, vi mostra i primi 20 minuti del gioc ...Starfield, l’ultima mastodontica fatica di Bethesda, è finalmente pronta a far decollare migliaia di astronavi e lanciarle nell’esplorazione di altrettanti pianeti e, dal canto nostro, dopo decine e d ...