Starace associazione Coscioni al Secolo | “Troppe perizie psichiatriche per i delinquenti”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Fabrizio, psichiatra e segretario dell’Luca Corcioni, interviene con un’intervista alnel dibattito sulle contestate infermità e seminfermità mentali a criminali di ogni genere. C’è la questione della imputabilità e dei cosiddetti antisociali. Sicuro che non siano solo? LEGGI ANCHE Antoniozzi (FdI): "Il sindaco Gualtieri si costituisca parte civile nel processo contro il killer De Pau" Infermità mentale, Antoniozzi (FdI) propone una riforma per garantire giustizia alle vittime Potrei intrattenerla con una lunga disquisizione sui diversi approcci che la psichiatria ha usato nel corso degli anni per descrivere e diagnosticare quelli che oggi chiamiamo disturbi di personalità (DP), ma sarò lapidario: sono fermamente convinto che le persone con DP antisociale che ...