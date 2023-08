Stangata autunnale | +1 601 euro a famiglia rispetto al 2022

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ce ne siamo accorti in vacanza e ne abbiamo avuto una conferma al ritorno. Se (dati Altroconsumo) a giugno la pasta a 1,69al chilo ci faceva paura, cosa dire dei 2,5/3,18 di fine agosto in alcuni supermercati? E della benzina che per andare in vacanza era a 1,839 e per tornare a casa era intorno a 1, 945? Tutto è aumentato, tutto costa di più. E ci attendono, stime delle associazioni dei consumatori, ancora mesi di rincari. Unacon un mutuo a tasso variabile per l’autunno deve mettere in conto unada 1601al: alimentazione (+205), scuola (+95), benzina (+103), mutui (+1170), ristorazione (+28). L’analisi di Assoutenti ha preso in ...

" Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato u nadi +2.924,70 euro , prendendo in esame le spese per il caro scuola/ caro libri, per le bollette, per le visite mediche, ...Archiviate le vacanze, al rientro, bruttissime sorprese aspettano le famiglie: come ogni anno, l'O. N. F. " Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha calcolato l'importo della, con risultati a dir poco allarmanti. Si prospetta un autunno nero per le famiglie, che dovranno far fronte a unadi 2.924,70 euro, ben 252,92 euro in più rispetto all'...... ma anche le bollette, su cui pesa fortemente il rialzo di luce e gas previsto per fine anno, la Tari e il riscaldamento - ha scritto Federconsumatori - E se all'importo dellasommiamo ...

. Rallenta, ad agosto, l’inflazione. Ma non abbastanza. Con i prezzi al consumo a questi livelli le ricadute per ogni famiglia, in termini annui, sono pari ad un aggravio di 1.639 euro. “Quel che è pe ...Il 30 settembre 2023 terminano le agevolazioni statali contro il caro bollette. Sul tavolo del governo c’è l’ipotesi di una proroga degli aiuti, ma non è ancora chiaro quali provvedimenti saranno ...