Sport in tv oggi giovedì 31 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023)31ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronta l’Estonia nella seconda partita degli Europei di volley maschile. Da non perdere la sesta tappa della Vuelta di Spagna e la seconda giornata degli Europei di equitazione (salto ostacoli). Proseguono gli US Open di tennis con l’atteso derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. In serata il sorteggio dei gironi della Champions League di calcio, la tappa della Diamond League di atletica a Zurigo, l’impegno della Fiorentina in Conference League. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in31, il relativo ...