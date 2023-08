Spedizione di falso olio extravergine bloccata al porto di Genova

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’era diretto verso il sud-est asiatico– I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il terminal portuale di-Pra’ hanno bloccato laverso Singapore di un lotto di circa 700 bottiglie, da un litro ciascuna, did’oliva dichiarato in etichetta come “”. Infatti, le analisi (panel test) sui campioni prelevati ineffettuate dal Laboratorio Chimico didi ADM, nonché le successive contro-analisi a cura di un altro ente accreditato, hanno accertato che l’, diversamente da quanto dichiarato, risultava semplice “di oliva vergine”. In base al Regolamento UE n.2014 del 2022 si può definire come ...

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova - Pra' hanno infatti bloccato laverso Singapore di un lotto di circa 700 bottiglie, da un ...Genova . I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova Pra' hanno bloccato la, verso Singapore, di un lotto di circa 700 bottiglie , da un litro ciascuna, di olio d'oliva dichiarato in etichetta come " extravergine ".I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova - Pra' hanno bloccato laverso Singapore di un lotto di circa 700 bottiglie, da un litro ciascuna, di olio d'oliva dichiarato in etichetta come "extravergine". Infatti, le analisi (panel test) sui campioni ...

Falso olio extra vergine, spedizione bloccata in porto GenovaToday

Genova. I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova Pra’ hanno bloccato la spedizione, verso Singapore, di un lotto di circa 700 bottiglie, da un ...Il lotto di circa 700 bottiglie, da un litro ciascuna, era diretto a Singapore. Le analisi di laboratorio hanno permesso di accertare che si trattava di semplice 'olio di oliva vergine' ...