Speciale Calciomercato dallo Sheraton | Bonucci in Germania | rebus Taremi VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 31 agosto 2023) Direttamente dall’Hoteldi Milano, sede degli ultimi frenetici giorni di, locurato dalla Redazione Sportiva de Il Difforme e FootballNews24. Notizia del giorno l’addio dialla Juventus, in direzionedove sposerà la causa dell’Union Berlino., invece, per il Milan: manca l’accordo sulle commissioni. Seguici per le ultimissime news L'articolo proviene da Il Difforme.