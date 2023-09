(Di giovedì 31 agosto 2023) Sette punti in tre giornate per lo, che ha pareggiato solo il derby con il Feyenoord, e testa della classifica in solitaria approfittando del fatto che AZ Alkmaar, Twente e PSV non hanno giocato nel weekend scorso, esentate per poter preparare al meglio i playoff delle coppe europee. Il NEC invece dopo le InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sparta Rotterdam-NEC (venerdì 01 settembre 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

A Rotterdam una vera e propria pioggia di gol: il Feyenoord padrone di casa travolge l’Almere City per 6-1 Due pareggi in Eredivisie (0-0 in casa e 2-2 in rimonta nel derby con lo Sparta Rotterdam, ...Portiere "esplosivo", dotato di grande fisicità e ottima tecnica, Okoye, 24 anni la prossima settimana, vanta già esperienza internazionale in campionati di livello come la Championship e la ...