Sparco - Come nasce la leggerissima tuta di Max Verstappen - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cinque stabilimenti in Italia, con il quartier generale a Volpiano (Torino), sei in Tunisia e uno negli States. E oltre mille rivenditori sparsi in più di 100 paesi. Oltre 1500 dipendenti e un fatturato che nel 2022 ha superato i 142 milioni di euro: sono questi i numeri che contano della, una delle più significative realtà del motorsport mondiale e un orgoglio italiano. Un'azienda che vanta ben 46 anni, essendo stata fondata nel 1977 da due giovani piloti torinesi che volevano rendere più sicuro il mondo delle corse, all'epoca costellato da tanti, gravi incidenti. La FIA, a sua volta, intendeva dare una risposta a tutto ciò, e l'allora neonataraccolse il guanto - è proprio il caso di dirlo - di sfida. Iridata dopo pochi anni. I primi, grandi successi arrivano nel 1983, a sei anni dall'inizio dell'attività, con Nelson Piquet ...