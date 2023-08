Sorteggio gironi Champions | Napoli col Real | Benfica per l’Inter Milan-Psg | Lazio contro Simeone

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’urna di Montecarlo ha deciso idellaLeague 2023/24 per, Inter,. La squadra di Garcia partiva in prima fascia in virtù dello Scudetto, seconda fascia per i nerazzurri vicecampioni d’Europa, terza per rossoneri e biancocelesti. Ecco com’è andato il: Gruppo A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray. Gruppo B: Siviglia, Arsenal, Psv, Lens. Gruppo C:Madrid, Sporting Braga, Union Berlino. Gruppo D:, Inter, Salisburgo,Sociedad. Gruppo E: Feyenoord, Atletico Madrid,, Celtic Glasgow. Gruppo F: Paris Saint Germain, Borussia Dortmund,, Newcastle. Gruppo G: Manchester City, Lipsia, Stella ...

18.53 Champions, Napoli con Real Madridtutto sommato positivo per le squadre italiane in Champions League. Nella fase a,il Napoli (in prima fascia) pesca il Real Madrid, lo Sporting Braga e l'Union Berlino. Fortunata l'...Al Grimaldi Forum di Montecarlo, nel Principato di Monaco, si è svolto ildella fase adella Uefa Champions League 2023 - 24. 32 le squadre in griglia di partenza: 26 qualificate direttamente e sei che hanno superato i playoff vincendo gli spareggi. In ...E ilUefa di oggi a Montecarlo ha svelato il primo tratto della strada che le aspetterà. ... Il quadro completo deiVia alla Champions del dopo Messi - Ronaldo Sono 32 le squadre in ...

Sorteggi Champions - Inter, c'è il Benfica. Napoli col Real. Milan: Gigio e Tonali! Lazio: Atletico e Celtic La Gazzetta dello Sport

La squadra di Pioli affronterà Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. La prima giornata si giocherà il 19 e 20 settembre ...Il Napoli affronterà il Real Madrid nel girone C della Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa, a Montecarlo. L’Inter affronterà il Benfica nel girone D della Champions League. Il Milan af ...