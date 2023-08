Sorteggio Europa League | le possibili avversarie dell’Atalanta | chi evitare e le rivali più gradite

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Manca sempre meno aldella fase a gironi della2023-2024: si conoscono già 22 delle 32 squadre che saranno della partita a questo punto del torneo, mentre i restanti dieci posti verranno decisi oggi con le sfide di ritorno dei playoff della seconda competizione europea. Dopo una stagione di assenza, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tornerà a giocare innel torneo dove i bergamaschi hanno come miglior risultato due quarti di finale, raggiunti nel 1991 e nel 2022. L’Atalanta è forse la squadra italiana insieme al Milan che ha messo a segno più colpi in entrata nella sessione di calciomercato ancora in corso. La strada intrapresa dalla squadra bergamasca è molto interessante: al contrario della filosofia utilizzata negli anni passati, per la prima volta gli orobici sono stati meno ...