Sorteggio Europa League | le possibili avversarie della Roma | chi evitare e le rivali più gradite

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nella giornata di domani si disputerà ilfase a gironi2023-2024: le trentadue squadre che prenderanno saranno presenti a questo punto del torneo verranno divise in quattro fasce per poi essere distribuite negli otto gruppi eliminatori. Una delle favorite per il successo finale è ladi Josè Mourinho, finalistaprecedente edizione, che vorrà rivivere anche in questa stagione le emozioni vissute negli ultimi due anni nelle coppe europee. I tifosi giallorossi sono in fermento per l’arrivo di Romelu Lukaku nella capitale: con il belga il reparto offensivo è al completo, e il mercato in entrata può dirsi completato, anche se non è impossibile che Tiago Pinto possa piazzare un colpo last-minute per la difesa. Dopo un inizio di ...