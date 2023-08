Sorteggio Champions League | oggi i gironi con l’Inter | tutte le informazioni

Sorteggio fase a gironi UEFA Champions League UEFA.com

Sorteggio gironi di Champions League, dove vederlo in diretta tv e in streaming dalle 17.45 di giovedì 31 agosto ...Arriva il giorno della Champions League. Questo pomeriggio a Montecarlo si terranno i sorteggi per decidere gli otto gironi della prima fase valida per la Coppa dalle Grandi Orecchie, con vista sulla ...