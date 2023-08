Sorteggio Champions League | le fasce delle italiane

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Oggi i sorteggi per la, alla quale parteciperanno anche quattro squadre: il Napoli campione d’Italia, la Lazio, l’Inter e il Milan. Il Napoli sarà presente in prima fascia, l’Inter in seconda e Lazio e Milan in terza. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Oggi infine c'è ildialle 18: "Saremo sull'aereo a quell'ora, speriamo che il comandante ci dia le notizie. Saremo in terza fascia per cui il girone sarà complicato ma vogliamo ...La Lazio scoprirà a breve il proprio destino nellaLeague, con ilche avrà luogo alle 18:00 del 31 agosto a Montecarlo. Nonostante sia stata inserita nella terza fascia, la squadra guidata da Sarri potrebbe trovarsi di fronte a un ...Visto il successo della scorsa Serie A, il Napoli è stato inserito nella prima fascia aldei gironi di: in questo modo eviterà una delle grandissime con cui condivide il titolo di ...

Sorteggio fase a gironi UEFA Champions League UEFA.com

Si terranno domani a Montecarlo alle ore 18 i sorteggi dei gironi di Champions League per la stagione 2023/2024. Per quanto riguarda le italiane il Napoli campione d’Italia è stato inserito nella prim ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...