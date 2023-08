Sorteggio Champions League | divisione anche per l’Inter | i paletti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Poco più di due ore aldella fase a gironi di, conche attende dalle 18 le sue avversarie. L’UEFA, come di consueto, ha dato una prima. I– Come accade da tempo, ildinon è del tutto libero. Oltre alle fasce il paletto più noto è quello che impedisce di trovare una squadra della stessa nazione, ma ce n’èun altro. Riguarda i Paesi con due o più club partecipanti, per questioni legate ai diritti TV: i gruppi da A a D giocano un giorno, quelli da E a H in un altro. Se uno dei club indicati finisce in un gruppo da A a D l’altro che forma la sua coppia andrà, di conseguenza, in uno da E a H. Per distinguerli i gruppi da A a D sono ...

Rafaela Pimenta, agente, ha parlato live a Sportitalia, a Montecarlo, dove alle 18 avverrà il sorteggio per i gironi di Champions League. Ecco le sue parole: 'È stato un mercato di sorprese, penso a Messi in MLS oppure al mercato Saudita. È affascinante vedere questi movimenti, capire che ...

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi della Champions League 2023/2024: quando si svolgerà, l'orario, le fasce delle italiane e dove sarà possibile vederlo in diretta tv e streaming.MONTECARLO – I sorteggi dei gironi della Champions League 2023-2023 sono in programma oggi, 31 agosto 2023, è in programma alle 18 a Montecarlo. Napoli, Lazio, Milan e Inter le squadre italiane sono ...