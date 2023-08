Sorteggi gironi Champions League 2023 24 | Napoli con il Real | Inter col Benfica | Milan con PSG e Newcastle | Lazio con l’Atletico

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023)/24: a Montecarlo si svelano gli ottoche comporranno la prossima edizione della competizione È tempo di alzare il sipario sulla/24. In quel di Montecarlo, va in scena ilo deidella prossima edizione della massima competizione europea. Si inizia alle ore 18.00. Ore 18.50 – Il Lens va nel girone B. Si chiude poi con Celtic nel gruppo E, Anversa nell’H. Ore 18.48 – Nel gruppo C finisce l’Union Berlino. Nel gruppo G va lo Young Boys. Ore 18.47 – Ilnel gruppo F. Galatasaray nel gruppo A. Ore 18.45 – Tocca ora alla quarta ed ultima urna. LaSociedad va nel ...