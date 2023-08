Sorteggi Champions League | orario | fasce | squadre e diretta tv

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un tardo pomeriggio con le stelle del calcio europeo. Nella giornata odierna andranno in scena idi2023/24 che vedranno come protagoniste quattro delle nostre italiane: Napoli, Inter, Milan e Lazio conosceranno le tre rispettive rivali che andranno a completare i raggruppamenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere dalla cerimonia che si terrà a Montecarlo con le, orari,televisiva.: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – UEFApagina Facebook)Il Napoli da campione d’Italia andrà in prima fascia e spera, certamente, in un girone più morbido. L’Inter anche spera nella benevolenza dell’urna: dopo aver ...

... oggi la squadra di Sarri saprà chi dovrà affrontare nei gironi diLeague , viatico fondamentale per la prima parte dell'annata. Neidi Montecarlo, vietati gli scontri diretti tra ...... oggi la squadra di Inzaghi saprà chi dovrà affrontare nei gironi diLeague , viatico fondamentale per la prima parte dell'annata. Neidi Montecarlo, vietati gli scontri diretti ...... oggi la squadra di Pioli saprà chi dovrà affrontare nei gironi diLeague , viatico fondamentale per la prima parte dell'annata. Neidi Montecarlo, vietati gli scontri diretti tra ...

Sorteggio Champions League: le fasce delle italiane, orario e dove vederlo in tv Quotidiano Sportivo

Un tardo pomeriggio con le stelle del calcio europeo. Nella giornata odierna andranno in scena i sorteggi di Champions League 2023/24 che vedranno come protagoniste quattro delle nostre italiane: ...Solo qualche mese fa il Manchester City batteva l'Inter in finale e alzava al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Oggi si apre un nuovo capitolo. E' il giorno del sorteggio della fase ...