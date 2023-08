Sorteggi Champions League 2023 24 | il quadro completo | girone di ‘ferro’ per il Milan | Inter e Lazio più fortunate

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ecco ilo di/24: ilcon le avversari di tutte le italiane. La fase a gironi della/2024 è alle porte e i tifosi del Napoli fremono in vista delo. C’è una squadra che molti vorrebbero evitare ad ogni costo: il Galatasaray. Il motivo? La presenza in squadra di Dries Mertens, idolo dei supporters azzurri, che farebbe uno strano effetto ritrovarselo contro. Dall’altra parte invece c’è la squadra che i tifosi partenopei desiderano incontrare per una pura “vendetta” sportiva: il Lens. Il club francese si è recentemente preso gioco del Napoli sui social dopo il mancato trasferimento del difensore Danso, scatenando l’ira dei sostenitori azzurri. Ora ...

Serve aspettare il 19 settembre e vedere come va I conti li si faranno con il tempo, inutile preoccuparsi troppo deidei gironi dellaLeague, troppe le variabili a cui dover ...Le avversarie del Napoli inLeague: il Real Madrid. Il Napoli sfida il suo passato. C'è Carlo Ancelotti sulla strada degli azzurri ed è uno degli avversari più tosti che la squadra di Rudi ...Dove si gioca la finale diLeague 2024 La finale di UEFALeague 2023/23 si svolgerà allo Wembley Stadium di Londra i 1° giugno 2024. Isono provvisori e soggetti all'...

Sorteggi Champions - Inter, c'è il Benfica. Napoli col Real. Milan: Gigio e Tonali! Lazio: Atletico e Celtic La Gazzetta dello Sport

Sarebbe interessante capire cosa passi per la testa di Stefano Pioli e della sua truppa, perché in fondo queste partite sono quelle che chiunque, in Champions, vorrebbe giocare. E fino all'ultima ...MONTECARLO- Si sono svolti i sorteggi per i gironi di Champions League che vedranno protagoniste le italiane Napoli (campione d'Italia), Inter, Milan e Lazio. Questo l'esito delle urne ...