Sorteggi Champions | Inter-Benfica e Napoli-Real Girone di ferro per il Milan

Al Grimaldi Forum di Montecarlo si sono svolti quest'oggi idella fase a gironi della prossimaLeague . Quattro le squadre italiane coinvolte su 32, per l'ultima edizione con l'attuale format: Napoli, Inter, Milan e Lazio. Fortune alterne ...Nella prima estrazione al Napoli è toccato il Real Madrid, l'Inter con il BenficaLeague: regole e criteri 32 le squadre in griglia di partenza: 26 qualificate direttamente e sei ...La squadra di Pioli - reduce dal quarto posto in Serie A e dalla semifinale diLeague nel doppio derby contro l'Inter - si trovava in terza fascia insieme alla ...

Sorteggi Champions - Inter, c'è il Benfica. Napoli col Real. Milan: Gigio e Tonali! Lazio: Atletico e Celtic La Gazzetta dello Sport

Parte con i sorteggi la nuova stagione di Champions Laegue. Il Napoli affronterà il Real Madrid nel gruppo C, dove c'è anche il Braga e l'Union Berlin. L'Inter, nel gruppo D, trova Benfica, Real ...Quali sono gli accoppiamenti per i gironi della Uefa Champions League 2022-2023 al termine dei sorteggi tenutesi oggi, 31 agosto, al Grimaldi Forum di Montecarlo Alla competizione prenderanno parte ...