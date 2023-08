“Sono allo stremo” Loredana Bertè | il tour si ferma | lo stop imposto dal medico

(Di giovedì 31 agosto 2023)al: l’annuncio arriva con un messaggio social. Nei giorni scorsi ha raccontato il suo dramma personale, una violenza di cui ancora oggi porta il segno. “Un bastardo mi ha violentato, massacrato di botte e lasciata su una strada del … a Torino. Ogni 6 ore un femminicidio! Per non parlare poi degli abusi, come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere”. Parole che avevano fatto scoppiare applausi a non finire. La cantante ha poi detto con forza: “Io noncarne”. >“Si è impiccato”. Choc a casa di Enrico, il suo corpo trovato senza vita. Un anno fa sui giornali per un caso molto discusso Aderendo alla campagna social lanciata dal direttore del settimanale femminile F Luca Dini. Il pubblico ha accolto quella dolorosa rivelazione con un lungo applauso. Non è la ...

... lo scenario diventa di mese in mese più critico con un incremento rispettoscorso anno del 4,... Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a luglio 202325, mentre 14 ......la comunità Lgbt organizza un festival di strada per promuovere l'inclusività "L'odio è uscito... Ma cieccezioni a questa regola soprattutto quando si tratta di forze dell'ordine "Non c'è ......a rischio estinzione FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Lifestyle La pesa annuale degli animalizoo di Londra. FOTO Più di 14mila animali tra pinguini, tigri e gorilla,...

Loredana Bertè, malore prima del concerto: «Senza forze e senza voce, sono allo stremo». Spettacolo annullato ilmessaggero.it

In vista della gara fra Catania e Crotone, in programma venerdì primo settembre 2023, alle ore 19.45, allo stadio “Angelo Massimino”, riflettori rivolti sui doppi ex del passato e del presente. Nell’o ...Le iscrizioni indicano che i bambini iscritti per il prossimo anno sono 12.479 ...