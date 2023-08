Sondrio | finti tecnici dei termosifoni tentano di derubare anziana | due denunciati

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 31 agosto 2023) Milano, 31 ago. (Adnkronos) – La polizia di Stato diha denunciato all’autorità giudiziaria due uomini responsabili di essersi introdotti nell’abitazione di unasignora con l’intenzione di appropriarsi di alcuni oggetti in oro presenti nell’abitazione. Nella mattinata del 24 agosto scorso, i due hanno notato la donna nei pressi del Lungo Mallero con le buste della spesa in mano e hanno deciso di seguirla fino alla sua abitazione. Uno dei due, poi, si è avvicinato e, spacciandosi per tecnico dei, le ha detto di dover effettuare delle verifiche aidel suo appartamento. La donna, quindi, lo ha fatto entrare in casa. A quel punto, il finto tecnico le ha detto che avrebbe dovuto inserire neiun particolare liquido che, con l’apertura delle valvole, ...