Sondaggi politici elettorali oggi 31 agosto 2023 | centrodestra ancora avanti | il centrosinistra vince a una sola condizione

Leggi su tpi

(Di giovedì 31 agosto 2023)31– La maggioranza dirimane solida nei consensi, mentre ilsolo se riesce a unire tutti i partiti, Terzo Polo incluso: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Lab21.01 per Affaritaliani. Secondo la rilevazione, infatti, ilottiene il 47,2% nonostante il calo di alcune forze politiche. Fdi, infatti, cala dello 0,2 per cento ottenendo comunque il 29,2%. La Lega risale dello 0,1% assestandosi al 10,3 per cento, mentre Forza Italia arretra dello 0,2 per cento calando al ...