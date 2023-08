Sky – Lozano ad un passo dal ritorno al PSV | Napoli al lavoro per chiudere

(Di giovedì 31 agosto 2023) Secondo Sky Sport, la cessione didalal PSV Eindhoven è vicina alla chiusura. Possibilein Olanda per il messicano. CALCIOMERCATO. Hirvingè sempre più vicino a lasciare ilper fareal PSV Eindhoven. È quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito. Stando alle indiscrezioni, il club azzurro sta lavorando in queste ore perla cessione dell’esterno messicano al PSV. Società olandese in cuiha militato dal 2017 al 2019, mettendo a segno ben 40 reti in 79 presenze. Dopo la vittoria dello scudetto con ilnella passata stagione, dunque, per il Chucky sembra prospettarsi unin Eredivisie, campionato in cui ...

Lo scrive sul proprio sito internet il giornalista diSport Gianluca Di Marzio. Mercato Napoli,verso il PSV Eindhoven CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...... e perché no proprio il Psv Eindhoven che sta per riaccogliere il figliol prodigo Hirving. DOVE VEDERE IL SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 IN TV, STREAMING,, YOUTUBE, PRIME ...Hirvingè vicino all'addio al Napoli per tornare al PSV Eindhoven, ma manca ancora qualcosa.vicino al PSV SecondoSport , manca l'intesa tra i club e tra gli olandesi e il calciatore. Il Napoli chiede 15 milioni di euro, mentre il PSV si è spinto a 10 + bonus. Intantoha ...

Sky - Lozano ha già salutato tutti: aspetta il PSV ma non c’è ancora l'accordo, i dettagli Tutto Napoli

Secondo Sky Sport, la cessione di Lozano dal Napoli al PSV Eindhoven è vicina alla chiusura. Possibile ritorno in Olanda per il messicano.Hirving Lozano resta in uscita ed è più lontano che mai dal Napoli. Il messicano è destinato a tornare al PSV Eindhoven ...