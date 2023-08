Sister Act – una svitata in abito da suora | la trama del film

(Di giovedì 31 agosto 2023) LadiAct – unainda, il popolareuscito nel 1992 e diretto da Emile Ardolino, racconta le vicende della spumeggiante solista Deloris Van Cartier (interpretata da Whoopi Goldberg), costretta ad assumere una nuova identità: quella di Suor Maria Claretta nel convento di Santa Caterina. La vita da, però, non è affatto semplice per l’esuberante personalità di Deloris, ma il suo entusiasmo finirà per contagiare anche le altre morigerate consorelle. Il malavitoso amante di Deloris è intrepretato da Harvey Keitel, mentre la Madre Superiora ha il volto austero di Maggie Smith. LadiAct – unainda, ruota attorno a ...

Rai1 alle 21.25 propone la travolgente Woopy Goldberg in, commedia del 1992 dal grande successo che incassò oltre 230 milioni di dollari in tutto il mondo. L'attrice interpreta ...ti posso richiamare ' - Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta Mercoledì 27 dicembre ore 21.00 A christmas carol musical Giovedì 4 gennaio ore 21.00Venerdì 5 gennaio ore 21.00...- Una svitata in abito da suora è il film cult uscito nel 1992 per la regia di Emile Ardolino che va in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25., la trama Deloris Van Cartier ( ...

Sister Act, tutte le curiosità sul cult con Whoopi Goldberg ilGiornale.it

Ultimo mese di agosto e magari anche ultimo giorno di ferie Ecco le proposte per una serata di relax con i film stasera in TV.Come finisce Sister Act una svitata in abito da suora film 1992 con Whoopi Goldberg. Sister Act una svitata in abito da suora finale spiegazione ...