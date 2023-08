Sister Act - Una svitata in abito da suora | alle 21 30 su Rai 1 | ecco la trama del film

Sapore di te: Il trailer del film - HD- Una svitata in abito da suora (Commedia) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, ...- Una svitata in abito da suora", questa sera alle 21.30 su Rai 1 il celebre film con Whoopi Goldberg. Ecco la trama. Deloris Van Cartier è una vulcanica cantante in un casinò di Reno, ed è ...Rai1 alle 21.25 propone la travolgente Woopy Goldberg in, commedia del 1992 dal grande successo che incassò oltre 230 milioni di dollari in tutto il mondo. L'attrice interpreta ...

Sister Act, tutte le curiosità sul cult con Whoopi Goldberg ilGiornale.it

In prima serata su Rai 1 "Sister Act - Una svitata in abito da suora": la trama del film di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Harvey Keitel.Sister Act: trama, cast, trailer e streaming del film con Whoopi Goldberg su Rai 1 questa sera, 31 agosto 2023, alle ore 21.20 ...