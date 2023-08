Sinner-Sonego oggi | US Open 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sarà derby italiano al secondo turno degli US. Il Grandstand aprirà il propriocon la sfida tutta italiana tra Jannik, sesta testa di serie del tabellone principale, e Lorenzo, per il terzo incrocio delle loro carriere che concederebbe loro il march con uno tra Tomas Martin Etcheverry (tds numero 30 del tabellone) e Stan Wawrinka. Per entrambi è stato un debutto senza troppi problemi. L’altoatesino ha chiuso la pratica Yannick Hanfmann con un più che comodo 6-3 6-1 6-1; anche il torinese non è stato da meno, superando di slancio il qualificato statunitense Nicolas Moreno De Alboran con un buon 6-3 6-4 6-2. Per loro sarà il terzo match in carriera, con il bilancio che per ora recita 2-0. I due precedenti sono entrambi risalenti al: ...

Al Louis Armstrong da seguire il derby tra Jannike Lorenzo. Al campo 5, piccolo e rumoroso, Matteo Berrettini sfiderà il francese Arthur Rinderknech. Lo svizzero Stan Wawrinka è ...Il derby azzurro di secondo turno all'Open degli Stati Uniti tra Jannike Lorenzosarà il quarto nella storia del torneo americano . Il primo risale al 1994 quando il barese Gianluca Pozzi superò per 62 64 64 il veneto Renzo Furlan in un match di primo turno.si giocherà giovedì 31 agosto a New York. COMPARAZIONE QUOTE:SET BETTING 0 - 3 2.00 PIÙ INFO 1.89 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 1.89 PIÙ INFO Info in collaborazione con ...

Giornata molto italiana su SuperTennis e SuperTenniX. Sei gli azzurri impegnati oggi in singolare, e tutti si potranno seguire in chiaro, gratis ...Tornano in campo gli italiani, fari puntati sul derby Sinner-Sonego, ma attesa per Arnaldi, Berrettini, Bronzetti e Trevisan ...