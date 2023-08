Sindrome dell’Ovaio Policistico | un mese per la consapevolezza I campanelli d’allarme

(Di giovedì 31 agosto 2023) Settembre è ildedicato alla(PCOS). Venerdì 1 settembre si celebra la Giornata Internazionale dedicata alla patologie. A Roma il Colosseo dalle 20 alle 24 sarà illuminato di colore verde acqua proprio per questa ricorrenza. Il verde acqua è il colore sociale ufficiale del nastro che rappresenta lae tutte le donne che ne sono affette. Cos’è laSi tratta di una condizione endocrino-ginecologica che, in Italia, si stima interessi tra il 7 e il 15% delle donne in età fertile e rappresenta oggi la prima causa di infertilità femminile. Oltre ad ostacolare il desiderio di gravidanza e maternità, la presenza di cicli ...

Infatti, diversi studi clinici stanno ipotizzando che questi medicinali siano in grado di combattere condizioni come la demenza, l'alcolismo , malattie cardiovascolari e la...... deidroepiandrosterone, androstenedione e l' estradiolo, ma anche esami strumentali come un'ecografia transvaginale o addominale inferiore, per escludere lamicropolicistico'. ...... Fibroma uterino : è il più comune tumore benigno'apparato genitale; Irregolarità ovulatorie e/o ormonali :micropolicistico, assenza di ovulazione, iperprolattinemia; ...