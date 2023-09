Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 31 agosto 2023)Si amano ormai da diverso tempo, ma saranno avversari nella pista della prossima edizione dicon le. Tra iarruolati da Milly Carlucci del talent show del sabato sera di Rai1 ci sono infatti anche. Per, che il giorno successivo alle dirette didovrà condurre Citofonare Rai2 al fianco di Paola Perego, si tratta della terza esperienza in un talent/reality show come concorrente: di recente è stata infatti Stella nella quarta edizione de Il Cantante Mascherato, mentre nel 2016 ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. Volto ...