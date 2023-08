Sheffield United vs Everton – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 agosto 2023) Due squadre in difficoltà all’inizio della stagione si preparano a darsi battaglia a Bramall Lane nel turno di Premier League di sabato 2 settembre all’ora di pranzo, quando loaffronterà l’. Mentre la corsa dei Blades è proseguita con l’uscita dalla EFL Cup per mano del Lincoln City a metà settimana, i Toffees hanno finalmente trovato gli scarpini da tiro per sconfiggere il Doncaster Rovers per 2-1. Il calcio di inzio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn duro benvenuto al ritorno alla vita con i grandi ha visto lo...