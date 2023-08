La cerimonia funebre si terrà alle 17, neldi Pinzolo . Successivamente, la salma del forte rocciatore e guida alpina, sarà cremata. Il mondo dell'alpinismo ha accolto con dolore e, ...... per ricordare la donna, vittima di un delitto che ha gettato nellola comunità locale , ... con in prima fila il sindaco Francesco Valduga, e altri cittadini si sono ritrovati neldi ...Paura, depressione,per i cambiamenti climatici, violenza. I "temi" delle meditazioni sono ... Il, la fine. "Sembrava che tutto fosse finito, tante volte nella nostra vita sembra che ...

Sgomento al cimitero, profanata una tomba: lasciati solo cranio e mascella Today.it

Sulle pareti della struttura funeraria anche minacce di violenza e di morte. Verso un uomo, ma anche verso i suoi familiari. Persone che l'autore del gesto evidentemente conosce bene, ma non benissimo ...Lo ha denunciato il gruppo di minoranza in Consiglio comunale: «Una salma non ha potuto essere tumulata nel Camposanto di Mercurago per la chiusura degli uffici. Si è trattata di un'interruzione di pu ...