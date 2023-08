Sentire parlare Vannacci in camicia riporta tutto in prospettiva

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Credo a causa di un contatto, ieri sera il mio televisore si è acceso sintonizzandosi su Rete 4 proprio mentre parlava il generale. E, per quanto il dibattito fosse accattivante – trattavasi di una disputa metaana, in cuidisquisiva della liceità chesostenesse pubblicamente le tesi contenute nel libro di– io non riuscivo a staccare gli occhi da un unico dettaglio, laindossando la qualeconduceva l’intervento da casa propria. Era una normalissima, per carità, e nessuno si aspetta che un generale stia in alta uniforme nel tinello. L’indumento incarnava peròil paradosso del generale: finché esprime le proprie idee in quanto generale, ...