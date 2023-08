Se ne è andato Jan Jongbloed | il portiere “tabaccaio” dell’Olanda che aveva l’8 sulla maglia

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Muore a 82 anni l’estremo difensore della mitica nazionale orange di Cruijff: giocò due finali Mondiali, perdendole entrambe: fu il primo tra i pali a fare il “libero” Un tremendo e improvviso lutto ha colpito il mondo del calcio olandese e non solo. Se ne èil miticodegli anni ’70 Janall’età di 82 anni. Ha giocato entrambi i Mondiali del 1974 e del 1978 e tutte e due le finali, perdendole entrambe. Era malato da tanto tempo e se ne ènel suo modo, in silenzio quasi. Come in silenzio affrontò un infarto di qualche anno fa (avuto durante una partita del campionato olandese e dovette ritirarsi) e soprattutto la morte del figlio nel 1984. Una tragedia immane, visto che tutto successe davanti a lui, mentre era in tribuna a guardare e tifare per il figlio Eric ...