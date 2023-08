Se il rinnovo Osimhen non c' è ancora | è perché manca l' accordo sulle clausole Gazzetta

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP), lafa il punto della situazione. La questione. Dalla fine del ritiro di Castel di Sangro l'ambiente dà quasi scontato che Victor ...

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP), la Gazzetta fa il punto della situazione. La questione. Dalla fine del ritiro di Castel di Sangro l'ambiente dà quasi scontato che Victor ...Cronache di spogliatoio ha parlato di, vicino aldi contratto col Napoli: Le ultime suTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...NAPOLI AGENTE KVARA- Questo il punto di Calciomercato.com : ' Si discuterà della domanda ... Guardando anche alle cifre importanti che il Napoli ha intenzione di corrispondere a. De ...

Il Mattino - Rinnovo Osimhen, ci siamo: spunta la clausola anti-Juventus! Le cifre e i bonus CalcioNapoli24

L'ultima proposta di Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di #Osimhen è di 11 milioni a stagione e clausola da 150 milioni. Il presidente non si spingerà oltre. Prolungamento di due anni. Il ...Giorni decisivi in casa del Napoli dove, dopo gli acquisti messi a segno dal presidente De Laurentis, si pensa al rinnovo di Victor Osimhen che tutti i tifosi partenopei attendono con ansia. Secondo ...