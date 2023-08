Schnabel Bce | “Attività industriali crollate a livelli visti solo nelle recessioni profonde” Ma non basta | “Servono altri aumenti dei tassi”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Alla fine del discorso ha gettato acqua sul fuoco, spiegando che “ci sono indicazioni che l’economia dell’area euro potrebbe non essere sull’orlo di una recessione profonda o prolungata“. Ma subito prima Isabel, membro del board esecutivo della Bce, durante il suo intervento alla conferenza sull’inflazione organizzata insieme alla Federal Reserve Bank di Cleveland ha descritto un quadro dell’economia europea da brividi: “Nel settore manifatturiero, l’e il volume degli ordini sono crollati drasticamente atipicamente osservati“, e “la debolezza si è gradualmente diffusa” anche ai servizi, nonostante la loro “forte domanda repressa è stata finora in grado di compensare il freno alla crescita proveniente ...

Sul fronte della politica monetaria , stamattina Isabel) ha affermato che il calo dei tassi reali risk - free potrebbe contrastare gli sforzi volti a riportare l'inflazione al livello ......3%, anche se rallenta il dato core) e fa pensare che laproseguirà con la politica monetaria ... Nel frattempo, Isabel, membro del consiglio direttivo dell'Eurotower, avverte : "L'outlook ...Da vedere anche i verbali dell'ultima riunione della, quella di luglio, mentre il membro del board, Isabel, ricorda che "le pressioni di fondo sui prezzi rimangono ostinatamente elevate, ...

Inflazione, Schnabel (Bce): non possiamo prevedere picco tassi e durata stretta Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Teleborsa) - Sessione cauta per i mercati europei, che si apprestano a chiudere il mese di agosto con una performance negativa. L'attenzione degli investitori è sui dati macroeconomici, e in particol ...