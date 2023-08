Schlein | Chi non riesce a dire antifascista non è degno di incarichi istituzionali

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Agenzia Vista) Ravenna, 30 agosto 2023 "Noi abbiamo un sano patriottismo costituzionale e democratico, che sa che la Costituzione è nata dal sacrificio di chi ha lottato e perso la vita. Quel sacrificio ha segnato la Costituzione come: chi nonquesta parola non èa ricoprirein questo Paese". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly, aprendo la Festa nazionale dell'Unità, a Ravenna. Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

