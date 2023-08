Scherma Paralimpica | l’Italia in Corea del Sud per la Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Busan – È partita ieri sera alla volta dellala Nazionale azzurra dichiamata ad affrontare l’ultima prova didelprima dei Mondiali di Terni 2023 (leggi qui). Le gare della tappa asiatica del circuito iridato si svolgeranno a Busan da sabato 2 a martedì 5 settembre. Nella prima giornata saranno in programma quattro competizioni. Dalle 2 ore italiane il via al fioretto femminile categoria A con due azzurre impegnate, Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia, e alla sciabola maschile B, dove sarà in pedana Gianmarco Paolucci. Dalle 6 spazio alla sciabola maschile A, con Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi, e al fioretto femminile categoria B, gara in cui rappresenteranno in Tricolore Bebe Vio Grandis (che ripartirà dalle tre vittorie consecutive conquistate nelle ...