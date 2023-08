Scherma paralimpica | a Busan l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) È partita alla volta della Corea del Sud la Nazionale azzurra di, chiamata ad affrontareprova didelprima dei Mondiali di Terni. Le gare dellaasiatica del circuito iridato si svolgeranno ada sabato 2 a martedì 5 settembre. Nella prima giornata saranno in programma quattro competizioni. Il fioretto femminile categoria A con impegnate Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia; la sciabola maschile B dove sarà in pedana Gianmarco Paolucci; la sciabola maschile A con Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi; il fioretto femminile categoria B con Bebe Vio Grandis (che ripartirà dalle tre vittorie consecutive conquistate nelle prove di Pisa, Nimes e Varsavia) e Alessia Biagini. Il 3 settembre in pedana ...

