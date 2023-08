La trasferta coreana, che metterà in palio altri punti preziosi per la qualificazione ai Giochi di Parigi2024, sarà l'ultima prima dei Mondiali diparalimpica di Terni 2023, in scena dal 3 ...Non delude mai laazzurra, con un tripudio di podi in coppa del Mondo, nel weekend di gare a Il Cairo. Festaggia la formazione femminile, composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica ...La squadra italiana di fioretto femminile ricomincia la Coppa del Mondo 2022/2023 così come aveva chiuso l'ultima stagione: a Belgrado Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Erica ...

Scherma: Cdm paralimpica. Vio e azzurri in scena in Corea del Sud

E' l'ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Terni.ROMA (ITALPRESS) - È partita alla volta della Corea del Sud la Nazionale azzurra di ...