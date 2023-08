Sceglievano e depredavano anziane sole e malate | tre arresti “L’impegno spasmodico” dell’infermiere della banda per tenere in vita una vittima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Donne, in alcuni casi terminali, oerano prede di tre persone, tra cui un infermiere, che le hanno derubate approfittando del loro stato. Un meccanismo così perverso che il camice bianco in una intercettazione dice di profondere “un impegno” per ere il decessosua. I militari dalla Guardia di Finanza di Varese hanno arrestato i tre predatori con l’accusa di circonvenzione di incapace su ordine del giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio (Varese). Il bottino – il furto e l’appropriazione di risparmi – è stato quantificato in per un milione e duecentomila euro. Le donne,, erano ovviamente facoltose e scelte dagli arrestati appunto perché affette da gravi ...