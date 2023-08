Grande paura nella serata di ieri a. Un incendio si è sviluppato poco dopo le 22 alla Vela Rossa di. Lesi sono sviluppate tra il decimo e l'undicesimo piano. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate più complesse del previsto.... affidandone la gestione alleoro della Polizia di Stato. La premier, secondo quanto si è ... diventando spesso una succursale delle piazze di spaccio die Secondigliano. Qui, nel 2022, ...Nelle notte lehanno distrutto due piano delle Vele di. In particolare il fuoco è divampato nella Vela Rossa alla periferia Nord di Napoli. Inizialmente lesi sono sviluppate tra l'ottavo e il ...

Scampia, in fiamme la Vela Rossa: distrutti decimo e undicesimo piano ilmattino.it

A Napoli era tutto pronto per far partire il prossimo ottobre l’abbattimento delle due ultime Vele di Scampia, che versano in condizioni precarie, per sostituirle con 433 unità abitative popolari, ma ...Allarme rientrato nell'area oggetto di riqualificazione urbana. Molte persone in strada ma nessun ferito. Non si esclude alcuna pista sulla natura del rogo ...