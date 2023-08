Scafati | riciclaggio di auto rubate | arrestate 5 persone

Leggi su zon

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, nella mattinata del 29 agosto, a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, per “”, 5originarie della provincia di Napoli. L’attività investigativa ha consentito di individuare in un capannone industriale dismesso della periferia di1 5 indagati mentre erano intenti a smontare un veicolo rubato a Napoli la notte precedente. All’interno del capannone utilizzato per lo smontaggio dei veicoli i Carabinieri hanno rinvenuto numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case ...