Sassuolo-Verona | Dionisi | “Finalmente il mercato finisce Berardi torna a disposizione | è una bella notizia”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Domenicosarà disponibile, questa è la prima. Ripartiamo con ottimismo, sapendo che quella di domani è una partita importante”. Così Alessioparla alla vigilia della sfida contro il. Il tecnico delparla dell’avversaria: “Affrontiamo una squadra che ha iniziato bene il campionato. Ci metterà pressione e che mi pare abbia cambiato poco rispetto allo scorso anno nell’idea di gioco, nonostante il cambio di allenatore”. Sul momento della squadra: “Dobbiamo continuare a crescere. In queste gare potevamo fare forse di più, domani dobbiamo fare di più. Abbiamo creato meno di quello che siamo in grado di fare, fermo restando che dobbiamo lavorare in maniera diversa perché ci sono stati diversi cambiamenti”. Poi, parla del ...

...attualmente allenatore delche iniziato questo campionato con due vittorie consecutive. Il mister degli Scaligeri ha definito difficilissima ma bella la sfida che li attende contro il...La terza giornata di campionato verrà aperta dalla sfida tra. Gli emiliani, fermi a quota zero, partono favoriti a 2,10, per gli esperti Sisal, contro un, vincente a 3,50, ...Ha preso il via ieri sera la XII edizione del Memorial Nardino Previdi. Dopo la cerimonia di apertura i primi incontri- Bologna ed Hellas- Modena. I TABELLINI DEGLI ANTICIPI DEL XII MEMORIAL NARDINO PREVIDI- BOLOGNA / GIRONE A - TERMINATA 3 - 1: Nyarko, Campani, Brown Samper, Tomsa ...

La terza giornata di Serie A si aprirà con la sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo e Verona. La partita si giocherà in concomitanza con le ultime ore della sessione estiva di calciomercato. I padro ...Archiviato il braccio di ferro per salutare la truppa e approdare alla Juventus, Domenico Berardi sarà nuovamente del Sassuolo per la gara col Verona.