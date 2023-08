Sassuolo-Hellas Verona | le probabili formazioni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nella giornata di domani alle 18.30 andrà in scena la prima partita della terza giornata di Serie A traedNella giornata di domani alle 18.30 andrà in scena la prima partita della terza giornata di Serie A traed. Ecco le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.

Nella giornata di domani alle 18.30 andrà in scena la prima partita della terza giornata di Serie A traedVerona Nella giornata di domani alle 18.30 andrà in scena la prima partita della terza giornata di Serie A traedVerona. Ecco le probabili formazioni.(4 - ...Commenta per primo Ilè atteso domani dalla gara casalinga contro l'Verona . In conferenza stampa, l'allenatore Alessio Dionisi ha parlato del grande assente delle ultime gare, Domenico Berardi . PRESENTE - ...Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Verona Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Verona. PAROLE - "La più bella notizia è che Domenico Berardi ...

Berardi e il rientro in Sassuolo-Hellas Verona: la situazione è chiara Sassuolonews.net

Il Sassuolo è atteso domani dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona. In conferenza stampa, l'allenatore Alessio Dionisi ha parlato del grande assente delle ultime gare, Domenico Berardi. PRESENTE ...Tra i due anticipi del 3° turno di Serie A ci sarà anche Sassuolo-Hellas Verona, con la conferenza stampa di Dionisi: la decisione finale su Berardi ...