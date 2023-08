"Berardi potrebbe giocare dall'inizio - ha aggiunto l'allenatore del- ho un ottimo rapporto con lui, lui si fida di me e io apprezzo la persona e il giocatore. Abbiamo parlato abbastanza in ...Commenta per primo Ilè atteso domani dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona . In conferenza stampa, l'... non solo per lui, ma finalmente giocheremo con il mercatoe io ho chiesto ...Domenico Berardi confermato al(mercato), domani sarà della partita. Non è stato semplice gestite questo primo periodo con il mercato ancora aperto ha detto Dionisi, essendo tra le ...

Sassuolo: chiuso il caso Berardi, resta in neroverde Agenzia ANSA

Domenico Berardi domani, nell'anticipo di serie A con il Verona, sarà regolarmente in campo con la maglia del Sassuolo. Lo ha annunciato il tecnico Dionisi mostrando tutta la sua soddisfazione. "E' un ...è la faccia della felicità, Alessio Dionisi, che può contare sulla sua stella, Mimmo Berardi, dopo che ha rischiato seriamente di perderlo (Lazio prima, Juve poi).