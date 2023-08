Sapore di te | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 31 agosto 2023)di te: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Questa sera, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadi te,del 2014 diretto da Carlo Vanzina. Ilè il sequel deidi mare edi mare 2 – Un anno dopo, entrambi del 1983 e ambientati negli anni sessanta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Estate 1984 ed estate 1985. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi si intrecciano le vicende di vari personaggi che rispecchiano la società italiana di quegli anni. Milano. Sandro e Michela, appartenenti alla borghesia milanese, ricordano con malinconia gli anni sessanta. Insieme a loro, oltre al figlio Luca, c’è anche Chicco, amico d’infanzia e compagno di università e Ingrid, ...

