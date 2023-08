Santanchè accusata di scavalcare la fila al pronto soccorso | polemiche social La ministra | “Falsità”

Leggi su tpi

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Non è mia abitudine approfittare di una posizione privilegiata, soprattutto in un contesto come quello ospedaliero”. Così Danielaha risposto allescoppiate nelle ultime ore, bollando come “assolutamente falso” quanto emerso suiriguardo un presunto scavalcamento dial. Ladel Turismo si era recata all’ospedale di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, nella serata di martedì, per accompagnare il compagno, Dimitri Kunz, colpito da forte cefalea. Un utente dei, a sua volta inper assistere una parente, ha quindi accusato ladi aver superato la, entrando dall’ingresso riservato al personale ...