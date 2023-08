Sandro | Sandrino bello | gira tutto | Milan | dopo questa foto di Tonali è l' inferno

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il sorteggio di Champions ha regalato alil girone della vendetta. Nel suo gruppo, ilincontrerà il Newcastle dima anche il Psg di Gigio Donnarumma. E così tra qualche settimana arriverà il momento di regolare i conti con chi ha lasciato ilin cerca di altri palcoscenici.è già andato a segno con il Newcastle ma in premier la sua squadra ha raccolto solo tre punti in tre match. E così subitoil sorteggio la bacheca Instagram diè stata invasa dai commenti dei tifosi rossoneri.ha postato unacon in mano il premio come miglior giocatore in Inghilterra per il mese di agosto. Un diluvio di commenti sotto: "tanto lo ...

... altro storico n.8 rossonero, quando il neoacquistoTonali, ex centrocampista del Brescia, ... Con molta educazionechiederà di contattare Rino Gattuso per avere l'autorizzazione ad ...L'avventura diTonali con la maglia del Newcastle comincia nel migliore dei modi. Il giocatore ex Milan ha ... Mentre Andrea commenta: 'GrandeTonali in gol dopo 6' da esodio in Premier ...Vaie insegna a codesti come si gioca a calcio'. Mentre Simber commenta: 'Grandenato col cuore rossonero. E noi possiamo dirlo veramente'. Sono i tanti i tifosi come Cosenza che ...

Milan, scoppia la bufera su Tonali: "Caro Sandrino gira tutto" Liberoquotidiano.it

Blog Calciomercato.com: È il primo sabato di settembre, mi alzo dal letto, insonnolito ed ancora imbambolato dal lungo viaggio di ritorno, inciampo sul trolley non ancora ...