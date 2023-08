San Giorgio a Liri Non abbassa la musica | spara con un fucile a piombino | 38enne denunciato

(Di giovedì 31 agosto 2023) SAN– I militari delle Stazioni Carabinieri di San(Fr), in queste ore, hannoundel luogo, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di “lesioni, minaccia ed esplosioni pericolose”. L’uomo è fortemente indiziato di avere attinto con alcuni pallini esplosi da una carabina ad aria L'articolo Temporeale Quotidiano.

In particolare, lungo le coste di Bari, nella zona di, è stata rilevata una concentrazione di 125.000 cellule al litro, molto al di sopra della soglia di allerta di 10.000 unità. Questo ...... accodandosi dunque a diversi altri colleghi di città della Campania: Avellino, Salerno, Napoli ,a Cremano hanno in tempi recenti già detto no a spettacoli con animali. Bacoli vieta l'...... Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino (2 biblioteche), Giuliano di Roma, MonteGiovanni Campano, Morolo, Pastena, Paliano, Pignataro Interamna, Pofi, Ripi, Sant'Ambrogio,, Sant'...

Incidente a Porto San Giorgio: tre persone soccorse Cronache Fermane

San Benedetto del T. (Ap).- Si è spento a 83 anni nella notte, presso la sua abitazione di via Trento, Giorgio Roncarolo noto imprenditore sambenedettese. Roncarolo era figlio di Domenico presidentiss ...I militari delle Stazioni Carabinieri di San Giorgio a Liri, in queste ore, hanno denunciato a piede libero un 38enne del luogo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona,.